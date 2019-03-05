МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Менее трети российских компаний включают меры по управлению киберрисками в проектный план и бюджет с самого начала, при этом число таких компаний в мире составляет чуть более 50%, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие 3 тысячи руководителей бизнеса со всего мира, 63 из них являются представителями компаний РФ. PwC поинтересовались у них, насколько организации готовы к решению вопросов, связанных с цифровым бизнесом, управлением рисками и обеспечением соответствия законодательным требованиям и стандартам в этой сфере.

"Девять из десяти участников нашего исследования, чьи компании находятся в процессе цифровой трансформации, утверждают, что включают в него специалистов в области информационной безопасности и защиты данных в качестве основных стейкхолдеров (заинтересованных лиц – ред.), а также заранее, в процессе формирования проектного плана и бюджета, предусматривают систему управления киберрисками и рисками нарушения конфиденциальности персональных данных", — пишут авторы исследования.

"При этом только 53% респондентов со всего мира заявляют, что предупредительные меры по управлению рисками с самого начала являются неотъемлемой частью таких проектов. Среди российских респондентов этот показатель равен 30%", — пишут они.

Вместе с тем по миру он относительно выше в секторе финуслуг (66%), здравоохранения (65%), СМИ и телекоммуникаций (58%), но ниже на потребрынках (49%). В том, что в их компании ответственность за вопросы кибербезопасности (39%) и защиты данных (40%) в надлежащем порядке закреплена за руководителями высшего звена, полностью уверено менее половины респондентов (в России еще меньше – 24% и 21% соответственно).

"Примерно такое же количество участников исследования в целом по миру (38%) полностью уверено в том, что их штат специалистов в области кибербезопасности и защиты данных является достаточным", — показало исследование.