МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Стоимость самых дорогих цветочных композиций к 8 марта составит примерно от 50 тысяч рублей до 95 тысяч рублей в Москве, в центральных российских регионах такие же букеты обойдутся чуть дешевле, а в Новосибирске и Калининграде – напротив, цена будет несколько выше, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.

"Среди самых дорогих букетов традиционные – это корзины с розами. Есть композиции с 1001 розой или тюльпанами, цена которых варьируется от 50 тысяч рублей до 95 тысяч рублей", — сказала Низамиева, уточнив, что речь идет о Москве. По ее данным, в некоторых регионах России — особенно в центральных — такие композиции будут стоить чуть дешевле.

"Но если брать Новосибирск, Калининград и более отдаленные регионы, куда сложно везти цветы оперативно и в свежем состоянии, то там цена будет выше примерно на 20-30%", — пояснила собеседница агентства. Однако, по ее словам, есть примеры и более дорогих заказов. "Перед праздниками в нашу компанию обратился молодой человек с просьбой доставить 2501 розу. Цена букета составила более 300 тысяч рублей", — уточнила Низамиева.

По ее словам, заказ состоял из 10 корзин: по 5 корзин красных и белых роз — таким образом, молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Пресс-секретарь добавила, что дорогими цветами на начало марта также считаются ландыши и подснежники из Нидерландов — цена на них начинается от 350 рублей за ветку. При этом цены на цветы ежегодно повышаются.

"Самые востребованные композиции по сравнению с 2018 годом в этом году стали дороже на 15%. А если сравнить актуальные цены с 2017 годом, то наблюдается подорожание почти на 25%. Есть несколько моментов, которые влияют на рост стоимости цветов. Во-первых, это курс валют. Во-вторых, повышение НДС и увеличение ставок акцизов на бензин и топливо", — отметила представитель компании.

По ее данным, сегодня средняя цена на букеты по Москве составляет от 1,7 тысячи рублей до 2 тысяч рублей. "Но, стоить помнить, что в сам праздник цена может вырасти и на 100%, учитывая праздничную наценку и большой спрос. Самый дешевый букет, в составе которого 5 тюльпанов или 3 герберы или розы, упакованный в крафтовую бумагу, обойдется от 600 рублей", — отметила представитель службы.