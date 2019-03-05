МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Онлайн-продажи ингредиентов для блинов утроились в РФ в выходные накануне масленичной недели, при этом в продуктовых корзинах россиян часто оказывались диетические товары, выяснили аналитики интернет-магазина Ozon, проанализировав свыше 1,5 миллиона поисковых запросов и несколько сотен тысяч заказов.

Накануне традиционного русского праздника, 2 и 3 марта, продажи профильных продуктов питания увеличились в три раза по сравнению со средними дневными продажами в начале 2019 года. В частности утроились продажи пшеничной муки, молока, сливочного масла и сметаны. В 1,5 раза выросло число покупок шоколадной пасты, джемов, сгущенки и творожной массы.

"Отметим, что россияне определенно пытаются совместить празднование Масленицы и правильное питание: в 1,7 раза выросли продажи безлактозного молока, низкокалорийных джемов и сиропов без сахара. Рост заказов безглютеновой муки (рисовой, кокосовой) в эти выходные увеличился на 25% относительно всего (минувшей части – ред.) 2019 года", — рассказали РИА Новости в Ozon.

В основном такое поведение было характерно для жителей городов-миллионников – чаще всего 2 и 3 марта данные продукты в корзину добавляли пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Краснодара, пояснили в компании. Средний возраст пользователей, покупающих правильное или диетическое питание – 27 лет.

В преддверии Масленицы выросли и продажи кухонной техники. С 28 февраля по 3 марта на 35% увеличилось по сравнению со средними дневными продажами кухонной техники за январь и февраль 2019 года число продаж миксеров, кухонных весов, блинниц и мультиварок. В 70% случаев эти покупки совершали мужчины. "Мы надеемся, что мужчины дарят блинницы на Масленицу, а на 8 марта выберут что-то более приятное для своих подруг", — отметили в Ozon.

По данным исследования Russia Top Online Food Retail, подготовленного Infoline-Аналитикой, рынок онлайн-доставки продуктов питания ритейлерами и службами доставки по итогам 2018 года вырос на 50% — до 23 миллиардов рублей.