Добавлены торговая статистика (США — одного из основных направлений турецкого экспорта).

ВАШИНГТОН, 5 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс.

"Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP)", — говорится в уведомлении, текст которого распространил Белый дом.

Это решение принято "на основании уровня экономического развития страны", говорится в уведомлении.

По словам Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.

Это решение может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США. По данным аналитиков Массачусетского технологического института, Соединенные Штаты — шестое ведущее направление турецкого экспорта (после Германии, Британии, Италии, ОАЭ и Ирака), Турция направляет в США 5,3% своих товаров (8,7 миллиарда долларов в 2017 году).

В то же время США получают из Турции лишь 0,4% своего импорта, прежде всего это автомобили, самолеты, вертолеты, другая транспортная техника и запчасти для нее, текстиль и металлы (вместе 60% турецких поставок в США).

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.