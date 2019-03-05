ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Власти Китая намерены в 2019 году сохранять на стабильном уровне обменный курс национальной валюты — юаня, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента — Всекитайского собрания народных представителей.

"Мы улучшим механизм формирования валютного курса и будем поддерживать стабильный обменный курс юаня на адаптивном и сбалансированном уровне", — заявил Ли Кэцян.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Агентство отмечало, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года.

После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.