МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обладает данными о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян, которые находятся в 58 странах мира. Об этом сообщает РБК во вторник.

Как рассказал изданию замглавы ФНС Алексей Оверчук, среди низконалоговых юрисдикций есть такие государства, как Британские Виргинские и Каймановы острова и остров Маврикий.

"Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки", пояснил Оверчук.

При этом глава управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что в течение всего текущего 2019 года служба будет сравнивать новые данные с отчетностью российских налогоплательщиков. По его словам, ФНС рассчитывает на 10-15% несоответствий в данных. Остальные 80-85% полученных данных, по его словам, службу "не удивят".

Вольвач отметил, что ФНС работает с информационной системой "Налог-3". Она сначала идентифицирует налогоплательщика, а после находит расхождения между данными, которые были получены из-за границы, с фактической информацией об этом человеке у налоговиков. После этого будет сформирован профиль выявленного риска, управлять которым будет сотрудник ФНС в соответствии с протоколом.