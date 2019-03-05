МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает Markit, результаты февральского исследования указали на ускорение роста деловой активности по всему сектору сферы услуг. Степень оптимизма была одной из максимальных за последние семь с половиной лет. Последнее расширение деловой активности было сильным в целом и наивысшим с ноября прошлого года. Полученные сообщения говорят о том, что данное расширение было обусловлено привлечением новых клиентов и более благоприятными рыночными условиями.

"Рост деловой активности в российской сфере услуг ускорился в феврале, чему способствовало очередное резкое увеличение объемов новых заказов. Компании были более оптимистичны в отношении будущей производительности, несмотря на замедление роста иностранного спроса и усиление давления на цены", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

При этом совокупный индекс объемов производства составил 54,1 пункта, превысив январский показатель в 53,6 пункта.

"На совокупном уровне рост занятости ускорился до максимума с мая 2011 года, так как участники исследования продемонстрировали высокую степень оптимизма относительно перспектив развития на год", — добавила Джонс.