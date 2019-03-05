ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии высшего законодательного органа КНР во вторник выступил с рабочим докладом о планах развития страны на 2019 год, глава правительства призвал чиновников "затянуть пояса" и снизить расходы, он откровенно заявил, что цели социально-экономического развития КНР в этом году довольно амбициозные, но вполне осуществимые.

Вторая сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва открылась в Доме народных собраний в Пекине во вторник утром. Депутаты парламента заслушали план социально-экономического развития страны на 2019 год, доклад о выполнении центральных и местных бюджетов за 2018 год, и план бюджета на 2019 год.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Некоторым сюрпризом для наблюдателей стал прогноз по ВВП на текущий год, правительство установило планку в пределах 6% и 6,5% против 6,6% в прошлом году. Однако на фоне того, что Ли Кэцян в своем выступлении заявил о серьезных рисках и вызовах для экономики страны, аналитики считают, что такой "люфт" в 0,5% дает Китаю определенную свободу действий для преодоления неизбежных сложностей и неопределенностей.

Правительство приняло решение в 2019 году на 6,5% увеличить объем государственных расходов — до 23 триллионов юаней (3,4 триллиона долларов), что соответственно повлияло и на прогноз по дефициту бюджета страны, который составит 2,76 триллиона юаней (около 411 миллиардов долларов), что на 380 миллиардов юаней больше, чем в 2018 году. При этом соотношение дефицита бюджета к ВВП также возрастет с 2,6 % в прошлом году до 2,8% в текущем.

В то же время правительство планирует выпустить специальные гособлигации местных органов управления общим номиналом, эквивалентным 2,15 триллиона юаней (320,8 миллиарда долларов). Все эти меры, согласно докладу правительства, направлены на стабилизацию экономического роста, укрепление уверенности в рынке и отвечают запросам на расходы в различных секторах экономики.

Прогноз по росту инфляции до 3% совпадает с ожиданиями прошлого года, хотя по итогам 2018 года рост потребительских цен (CPI) составил всего 2,1%. Премьер также пообещал в 2019 году усовершенствовать механизм формирования валютного курса и поддерживать стабильный обменный курс юаня на адаптивном и сбалансированном уровне.

"СКРОМНЫЙ" ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Обнародование планов по военному бюджету Китая на 2019 год было под вопросом в связи с тем, что из-за критики других стран власти КНР все с меньшей охотой раскрывают информацию о своих расходах на оборону. Тем не менее в этом году цифры появились.

Согласно официальному прогнозу, военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 триллиона юаней (177,6 миллиарда долларов). Несмотря на то что темпы роста военного бюджета страны снижаются, его объем все равно занимает вторую строчку в мире после США.

Как ранее сообщил официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, наращивание оборонного бюджета необходимо для обеспечения национальной безопасности, а военная политика Китая носит оборонительный характер и не представляет угрозы для других стран. Он напомнил, что с 2016 года рост военного бюджета Китая измерялся однозначными показателями, в то время как до 2016 года показатели роста были двузначными. Он также добавил, что расходы Китая на оборону в прошлом году составили около 1,3% от ВВП, в то время как расходы ряда развитых стран составили более 2%. В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% — это были самые низкие темпы роста за семь лет, в прошлом году этот показатель остановился на уровне в 8,1%.

При этом Ли Кэцян заявил, что Китай продолжит реформу системы национальной обороны и вооруженных сил, а также повысит уровень осведомленности общественности о системе национальной обороны. Помимо этого премьер отметил, что правительство продолжит внедрять стратегию гражданско-военной интеграции, а также делать больше усилий для развития науки и технологий в сфере обороны.

БОРЬБА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В качестве важных целей на текущий год особо была отмечена борьба с коррупцией, которая началась с приходом Си Цзиньпина к власти. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. Как заявил Ли Кэцян, Китай в 2019 году продолжит активную борьбу с коррупцией и будет стремиться к созданию чистого правительства.

Он подчеркнул, что правительство намерено "усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию".

Помимо прочего, по его словам, правительство Китая намерено покончить с формализмом и бесконечной бюрократией, освободить госслужащих от гор ненужных документов и бесконечных собраний, он добавил, что в 2019 году правительство (Госсовет) и его подразделения сократят объем документации почти на треть.

Особым пунктом в своем докладе правительства отмечена необходимость "затянуть пояса" и снизить бюджетные траты на потребности чиновников.

"Чтобы помочь снизить нагрузку на бизнес, правительства на всех уровнях должны затянуть пояса, приложить все усилия для увеличения притока денежных средств, активизировать усилия по сокращению основных расходов, строго контролировать бюджетные траты на официальные заграничные визиты, автомобили чиновников, ликвидировать неэффективные расходы, пересмотреть и отозвать финансирование, которое долгое время растрачивалось впустую", — говорится в проекте.

Отмечается, что контроль расходов необходимо строго реализовывать как в центральном правительстве, так и на местах.

Другой фронт борьбы подразумевает борьбу властей страны с нищетой. Согласно проекту бюджета, правительство Китая в 2019 году выделит 126,095 миллиарда юаней (18,82 миллиарда долларов) на развитие социальных программ по борьбе с бедностью. Большую часть планируется выделить средств регионам, где уровень бедности крайне высокий, — это ряд районов провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу, а также Тибетский автономный район.

ВНЕШНЯЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Согласно плану социально-экономического развития страны, власти Китая в 2019 году намерены активно наращивать импорт, всячески способствовать интенсификации международной торговли и ее сбалансированному развитию, а также "работать над сокращением времени таможенного досмотра и очистки, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур".

Отмечается, что КНР обеспечит успешное проведение второго импортного EXPO, "расширит импорт передовых технологий и соответствующего оборудования, основных частей и компонентов, энергетических и природных ресурсов, нехватка которых наблюдается в стране, в также продукции агропромышленного комплекса".

Как отметил премьер, Китай расширит доступ на свой рынок для иностранных инвесторов, чтобы они конкурировали на равных с китайскими компаниями. По его словам, "Китай ослабит контроль за доступом к рынку, сократит негативный список (список ограничений) для иностранных инвестиций и расширит спектр областей, в которых смогут работать предприятия со стопроцентным иностранным капиталом".

Он также отметил, что власти намерены принять меры по реформированию и расширению доступа в финансовой сфере и в других секторах.

Вместе с тем, указал Ли Кэцян, Китай продолжит выступать за многосторонний подход и твёрдо поддерживать открытость мировой экономики, продолжит идти по пути мирного развития и поддерживать международную систему, основанную на ООН. Китай также намерен углублять отношения с соседними государствами и расширять взаимовыгодное сотрудничество с развивающимися странами.

ЧИСТОЕ НЕБО

Третий год подряд правительство обещает вернуть народу голубое небо. Усилия властей, несомненно, заметны, однако до идеала еще далеко — даже в день открытия сессии ВСНП уровень смога в Пекине был довольно высоким. Чтобы решить проблемы с загрязнением окружающей среды, власти активно наращивают финансирование в данной сфере, вводят серьезные штрафы за нарушения стандартов и норм, закрывают грязные производства, всячески пропагандируют транспорт на новых источниках энергии.

В 2019 году власти страны значительно увеличили бюджет на экологические нужды – до 60 миллиардов юаней (8,9 миллиарда долларов).

Центральное правительство выделит 25 миллиардов юаней для борьбы с загрязнением воздуха, что на 25% больше, чем в прошлом году. Для предотвращения загрязнения воды и почвы из центрального бюджета выделят 30 миллиардов юаней и 5 миллиардов юаней соответственно, что на 45,6% и 42,9% выше показателя прошлого года.