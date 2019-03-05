МИНСК, 5 мар — ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину полностью перейти на расчеты в российских рублях во взаимной торговле двух стран, но "никто на это не идет". Лукашенко поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве

"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту предложил: прежде чем бросаться на что-то большое (единая валюта в Союзном государстве — ред.), давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", — приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.

По словам президента Белоруссии, это "значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту — на "вражеские" доллары и евро".

"Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" — пояснил Лукашенко.

В то же время, рассуждая о единой валюте двух стран, глава Белоруссии отметил, что "чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили".

"Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", — заявил он и добавил, если гипотетически рассуждать, "белорусы абсолютно не против единого рубля".

"Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения", — сказал он.

Президент считает, что, прежде чем говорить о едином рубле, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня.

Лукашенко подытожил, что в любом случае в вопросе создания единой валюты должен лежать принцип равных условий.