МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 6 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков с погашением в 2026 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщил Минфин.

На прошлой неделе Минфин России разместил облигации федерального займа двух выпусков на 57,6 миллиарда рублей, что стало рекордным объемом привлечения с 2014 года.