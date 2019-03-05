АФИНЫ, 5 мар — ПРАЙМ. Греция во вторник впервые за девять лет выпустила 10-летние гособлигации, сообщила Афинская биржа.

Спрос превысил 11,3 миллиарда евро при том, что планировалось получить не менее 2 миллиардов евро.

Книга предложений по новому 10-летнему выпуску облигаций была открыта во вторник утром. Первоначально процентная ставка составляла 4,125%, но после первого часа она упала до 3,90% — 4% из-за высокого спроса. В итоге доходность облигаций составила 3,90% при фиксированном годовом купоне.

В конце января Греция вышла на рынок с 5-летними облигациями.

В 2006 году были выпущены десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиарда евро, или 192,4%. В 2017 году госдолг составлял 328,704 миллиарда евро (182,4% ВВП). Такой рост госдолга объясняется тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашения для "подушки безопасности" (cash buffer).