МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в феврале снизились до 10,1% с 10,4% в январе, следует из информационно-аналитического комментария Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"Инфляция, ожидаемая населением в ближайшие 12 месяцев, вновь стала меньше, чем наблюдаемый им рост цен", — говорится в обзоре. Исходя из таблицы, инфляционные ожидания населения в феврале составляли 10,1%.

Наблюдаемая инфляция населения, исходя их материалов ЦБ, выросла в феврале до 10,6% с 10,1% в январе. Наиболее заметным, по мнению респондентов, был рост цен на яйца, мясо и птицу.

"Стоит отметить, что ожидаемая населением инфляция вновь стала ниже наблюдаемой, что может служить признаком улучшения оценок перспектив изменения инфляции", — говорится в обзоре.