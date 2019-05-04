МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Турпоток из России в Монголию, где зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом, не может снизиться, так как туда едут только единичные туристы, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее пресс-атташе российского посольства в стране Ксения Панкова сообщила РИА Новости, что семнадцать российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой. При этом Федеральное агентство по туризму заявило, что рекомендует россиянам при планировании поездок учитывать эпидемиологическую обстановку в Монголии.

"Эпидемиологическая обстановка в Монголии не может отразиться на турпотоке из России в эту страну, так как такового практически нет. Туда отправляются только единичные туристы. Туроператоры не предлагают это туристическое направление, а если формируют туры, то крайне редко и только по индивидуальным заявкам", — сказала собеседница агентства.

Тюрина также проинформировала, что Монголия не входит даже в топ-80 стран, где предпочитают отдыхать россияне.