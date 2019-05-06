МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает Markit, апрельские данные указали на замедление расширения деловой активности в российской сфере услуг, темпы которого были минимальными с июня 2018 года. Кроме того, темпы роста новых заказов замедлились до десятимесячного минимума. Новые экспортные заказы, наоборот, показали резкий рост, достигнув максимальных темпов за всю историю исследования, которое началось четыре с половиной года назад. Ослабление спроса на внутреннем рынке отразилось на росте занятости, который был только частичным. Однако, деловые ожидания повысились до наивысшего уровня с июля 2011 года.

"Российские компании сферы услуг указали на заметное ослабление роста деловой активности в апреле. Умеренное расширение замедлилось на фоне падения внутреннего спроса. И наоборот, новые экспортные продажи росли самыми быстрыми темпами в истории серии", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

При этом совокупный индекс объемов производства составил 53 пункта, опустившись с мартовского показателя в 54,6 пункта.

"Апрельские темпы роста были самыми медленными с августа прошлого года, поскольку как в производстве, так и в сфере услуг было зафиксировано замедление расширения. При этом, несмотря на замедление с недавнего мартовского рекорда, рост объемов производства в обрабатывающих отраслях был вторым максимальным с января 2018 года", — говорится в сообщении Markit.