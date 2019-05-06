МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. При ремонтных работах в цехе по производству аммиака компании "Уралхим" в городе Березники в Пермском крае погибли 3 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о производственном инциденте в цехе по производству аммиака на АО "ОХК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березники, погибли три человека", — сказали в министерстве.

По словам представителя МЧС, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме, угрозы для персонала и населения города нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было привлечено 30 человек и 10 единиц техники.

Специалисты Ростехнадзора выехали на завод "Уралхим", предварительные причины ЧП станут известны во вторник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Западно-Уральского управления Ростехнадзора Илья Малько.