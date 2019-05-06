ПЕКИН, 6 мая — ПРАЙМ. Делегация Китая в настоящее время готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести новые и увеличить действующие пошлины на китайские товары, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В воскресенье Трамп заявил о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.

"Могу сказать, что в настоящее время делегация Китая готовится к поездке в США для участия в консультациях", — заявил Гэн Шуан на брифинге.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, Китай рассматривает возможность отменить торговые переговоры с США на этой неделе после заявления Трампа. Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.