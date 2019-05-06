МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Северсталь"<CHMF> подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь – Сортовой завод Балаково" компании "Абинский электрометаллургический завод", следует из сообщения "Северстали".

Сумма сделки составляет 215 миллионов долларов. Ожидается, что она будет закрыта в первом полугодии 2019 года после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств, а также выполнения ряда прочих условий. Финансовым консультантом "Северстали" выступила компания Citigroup.

"После продажи мини-завода Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе – Череповецком меткомбинате. Это позволит максимально эффективно выстроить процессы внутри компании для реализации приоритетов нашей обновленной стратегии. В частности, мы нацелены на предоставление комплексных решений и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом мы сохраним свое присутствие на рынке сорта за счет мощностей ЧерМК", — сказал гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Мощность завода в Балакове (Саратовская область) составляет 1 миллион тонн сортового проката в год. На предприятии производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профиля. Всего портфель продукции насчитывает более 40 профилеразмеров. С момента запуска завода разлито более трех с половиной миллионов тонн стали.

Абинский ЭМЗ начал свою работу в 2010 году, став первым предприятием черной металлургии на Кубани.