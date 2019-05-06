МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля. Ранее инфляция девять недель сохранялась на уровне 0,1% (с 22 января по 25 марта).

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,1%, свинину – на 0,7%, баранину – на 0,4%, маргарин, рис и карамель – на 0,3%, говядину, мороженую рыбу, ржаной хлеб, шоколадные конфеты и печенье – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,7%, мясо кур и сахар-песок – на 0,3%, полукопченую колбасу – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на белокочанную капусту – 4%, репчатый лук – 3,7%, морковь – 2,4%, картофель – 2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1,6% и 0,8% соответственно.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Минэкономразвития РФ не видит оснований для корректировки своего прогноза по инфляции в 2019 году в 4,3%, сообщал в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин.