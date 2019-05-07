МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов России впервые оценило прямые нарушения законодательства страны в области государственных закупок, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет ведомства.

По итогам прошлого 2018 года нарушения в сфере госзакупок коснулись суммы в 153 млрд рублей.

В документе Минфина финурирует такое нарушение, как необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения.

В действительности, по мнению опрошенных изданием экспертов, общая сумма потерь значительно превышает ту, которая фигурирует в отчете Минфина. В денежном выражении, считают они, оценить нарушения достаточно сложно.

Проверки ФАС показали, что порядка 30% конкурсов в рамках федерального закона 44-ФЗ (о государственных закупках) проводятся с ограничением конкуренции, также говорится в отчете Минфина.

Ключевой проблемой госзакупок в финансовом ведомстве считают то, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику по контракту таким образом, чтобы отсечь от участия "неугодные" компании. По мнению специалистов, в реальности потери бюджета при заключении госзакупкок составляют около 20% от заключенных контрактов.