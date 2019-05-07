МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) приобрело часть собственных акций в целях уменьшения уставного капитала, следует из сообщения компании.

Цена выкупа была определена в 114,42 рубля за одну акцию. Общее количество приобретаемых ценных бумаг составило 166 миллионов 666,132 тысячи штук. Заявления о продаже принимались по 6 мая 2019 года. Срок оплаты — не позднее 21 мая, форма оплаты — денежные средства. Продавцом выступило АО "Первоуральский новотрубный завод" (входит в группу ЧТПЗ).

Уставный капитал ЧТПЗ включает 472 миллиона 382,88 тысячи обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Тем самым компания выкупила порядка 35,3% от их совокупного числа, а сумма сделки составила почти 19,07 миллиарда рублей.

Председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и член совета Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% предприятия.

Завод ЧТПЗ входит в одноименную группу, одну из ведущих в металлургическом комплексе России. Она объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования, нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера". Ежегодно группа ЧТПЗ выпускает около 2 миллионов тонн трубной продукции.