МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК. ЕК снизила оценку стоимости нефти Brent в 2019 г до $69,2

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Также ЕК понизила оценку роста мирового реального ВВП на текущий год по сравнению с предыдущим, осенним прогнозом.

Оценка роста мирового ВВП на текущий год составляет 3,2%, хотя в ноябре 2018 года ЕК прогнозировала рост мировой экономики в 2019 году на 3,5%. В 2020 году, по оценкам ведомства, рост мировой экономики ускорится до 3,5%. В 2018 году, по оценкам ЕК, рост мирового ВВП составлял 3,6%.

"Глобальная экономическая активность резко замедлилась к концу 2018 года и в начале 2019 года на фоне более сильного, чем ранее прогнозировалось, ухудшения состояния мировой торговли и производства, что затронуло многие страны, хотя оно было особенно заметно в еврозоне, Китае и некоторых частях Азии", — пишет ЕК.

ЕВРОЗОНА

Прогноз по росту экономики Еврозоны снизился к осеннему (1,3%) незначительно: на 2019 год он составит 1,2%.

Прогноз по росту ВВП еврозоны на 2020 год снижен до 1,5% с 1,7%. По оценке ЕК, рост ВВП еврозоны в 2018 году составил 1,9%.

Прогноз по инфляции в еврозоне в текущем и следующем годах составляет 1,4%. Безработица в регионе, по оценкам ЕК, составит в 2019 году 7,7%, а в 2020 году — снизится до 7,3%.