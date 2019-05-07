МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в месячном выражении в апреле сохранилась на уровне марта и составила 0,3%, в годовом — замедлилась до 5,2%, следует из сообщения Росстата.

"В апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%", — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении показатель замедлился до 5,2% после 5,3% в марте.

В апреле в 12 регионах России прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0,5% и более, самый заметный – в Чеченской Республике (0,9%) в результате увеличения цен на продукты питания на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,4% (с начала года – на 2,3% и 2,2% соответственно).

Данные Росстата совпали с прогнозом Минэкономразвития. В своем обзоре в начале апреля министерство отмечало, что инфляция в РФ в апреле составит около 0,3%, а в годовом выражении замедлится до 5,1–5,2%. Как полагают в Минэкономразвития, пик годовой инфляции в РФ в 2019 году был пройден в марте. Официальный прогноз министерства экономического развития РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в РФ в мае составит 0,3%, в годовом выражении замедлится до 5–5,1%.

"Инфляция по итогам мая составит 0,3% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5–5,1% год к году", — говорится в обзоре "Картина инфляции. Май 2019 года".

"В апреле 2019 года годовая инфляция замедлилась до 5,17% год к году после достижения пиковых значений в марте (5,25%). В терминах последовательных приростов потребительская инфляция в апреле продолжила замедление – до 0,29% месяц к месяцу по сравнению с 0,32% месяцем ранее", — отметило министерство в обзоре.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО

При этом, по оценке статистического ведомства, хлеб, крупы, макаронные изделия и большая часть плодоовощной продукции, включая капусту и морковь, в апреле в России подорожали.

"В апреле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже на 23,8%, морковь — на 11,1%, помидоры — на 10,6%, свекла — на 7,7%, лимоны — на 7,1%, лук репчатый — на 5,4%, чеснок — на 4%, груши — на 2,8%, виноград — на 2,3%, бананы — на 2,1%", — говорится в сообщении.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле заметно выросли цены на баранину — на 3,9% и муку пшеничную — на 1,6%. Хлеб ржаной и из пшеничной муки высшего сорта, бараночные и булочные изделия сдобные, рыба мороженая (кроме лососевых пород) и неразделанная, молоко стерилизованное, соль, мороженое сливочное, шоколад, кондитерские изделия, в том числе мучные, подорожали на 0,7-1%, добавляет Росстат.

В то же время охлажденные и мороженые куры в апреле стали дешевле на 2%, национальные сыры и брынза — на 0,9%, куриные окорочка, говяжья печень, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, мороженые кальмары, отечественная икра лососевых рыб — на 0,2-0,6%.

Кроме этого, Росстат сообщил, что валидол в России в апреле 2019 года подорожал на 2,9% по отношению к предыдущему месяцу. В марте стоимость препарата выросла на 3,6%, в феврале — на 5,8%, в январе — на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года стоимость препарата подскакивала на 15% ежемесячно.

"Валидол стал дороже на 2,9%, левомеколь – на 2,7%, лоратадин и офтан катахром – на 2,3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты – на 0,8-1,3%", — сказано в докладе.

Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0,5%, супрастин и сульфацетамид – на 0,3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,2%.

Стоимость валидола в России варьируется от 54 до 140 рублей. Основные показания к применению препарата — легкие приступы стенокардии, синдром "укачивания", истерия и невроз.

Как ранее заявлял РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подорожание валидола может быть связано с ростом цен на сырье или другими изменениями в технологии производства.