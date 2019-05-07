МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2019 года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,824 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС.

"За четыре месяца 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,824 триллиона рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 1,67 триллиона рублей.

В том числе в апреле ФТС перечислила в бюджет 514,6 миллиарда рублей (рост в годовом выражении на 8,1%).