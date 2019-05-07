МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Почти половина денежных переводов в 2018 году была совершена через Сбербанк: его доля в сравнении с другими платежными системами, включенными в реестр ЦБ, составила 41,2%, говорится в годовом отчете Банка России.

"Объем переводов денежных средств в рамках платежных систем, включенных в реестр операторов платежных систем (без учета Национального расчетного депозитария), увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 40% и составил 35 триллионов рублей. В общем объеме переводов в платежных системах 41,2% приходилось на переводы, осуществленные через социально значимую платежную систему "Сбербанк", — сказано в документе.

Банк России активно содействует развитию безналичных операций — для этого в феврале 2019 года была запущена система, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона. На сегодня в ней 12 участников: это ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона".

Сбербанк пока не спешит присоединяться к ней: он развивает свою систему денежных переводов параллельно ЦБ. При этом глава Сбербанка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе быстрых платежей. В марте он говорил, что Сбербанк продолжает вести диалог с ЦБ и готовит подходы, которые помогут урегулировать ситуацию.

В конце января глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков. Изначально регулятор предполагал, что подключение к системе должно быть добровольным. Согласно проекту указания ЦБ РФ, системно значимые банки РФ могут обязать присоединиться к системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2020 года.