МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг из РФ начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщается на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Принятые поправки (№63-ФЗ от 15.04.2019 года) предусматривают, в том числе, право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых осуществляется за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении. Отмечается, что применить льготу можно будет в отношении приобретенных для этих целей товаров, работ и услуг. Как сообщает РЭЦ, соответствующие изменения были внесены в статьи 170 и 171 Налогового кодекса РФ.

Гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что раз получатель российских услуг находится за границей, то будет логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более что им ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат на создание своего экспортного продукта. Вступление в силу закона свидетельствует о том, что нацпроект "Международная кооперация и экспорт" уже дает первые результаты, полагает Слепнев.

Обнуление ставки НДС при вывозе строительных материалов для возведения объектов за рубежом, товаров по договору лизинга, а также IT-экспорта и связанных с ним услуг является одним из ключевых пунктов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2019 году.

"Снижение налоговой нагрузки – важный стимул для повышения конкурентоспособности российских экспортеров на внешних рынках. Возможность вычета НДС охватывает компании широкого спектра отраслей с высоким экспортным потенциалом. В их числе машиностроение (в части развития сервисного обслуживания), инжиниринговые и лизинговые услуги, строительство, транспорт, IT", — отметил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

В настоящий момент нулевой ставкой НДС облагаются только товары по договорам поставки, а также отдельные услуги, связанные с международной перевозкой данной продукции.