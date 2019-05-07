МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Банк России проведет первую оценку качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковских групп в 2019 году, говорится в годовом отчете ЦБ.

"В 2019 году будет проведена первая оценка качества ВПОДК банковских групп", — говорится в отчете.

По данным ЦБ, на 1 января 2019 года в России функционировала 81 банковская группа. Первая оценка ВПОДК на покрытие значимых рисков в отношении банков с активами свыше 500 миллиардов рублей была завершена в 2018 году.

В годовом отчете также отмечается, что по итогам проверок в адрес кредитных организации? были направлены предписания и рекомендации об устранении выявленных недостатков и совершенствовании систем управления рисками и капиталом.

Наряду с этим Банк России впервые начал проводить оценку ВПОДК остальных банков с универсальнои? лицензиеи?. А в отношении банков с базовои? лицензиеи? и небанковских кредитных организации? оценку качества ВПОДК предполагается осуществлять в рамках оценки их экономического положения, напоминает ЦБ.

По данным регулятора, прошлогодние результаты оценки качества ВПОДК банков свидетельствуют о наличии ряда недостатков, в частности, несоответствие внутренних документов банков требованиям Банка России, низкая вовлеченность совета директоров и исполнительных органов банков в разработку, реализацию и контроль за исполнением ВПОДК, некорректное определение значимых и незначимых рисков кредитнои? организации и отсутствие реакции кредитных организации? на факты недооценки рисков.