МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления о полетах беспилотников на высоте до 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления… разработан… в части, касающейся определения порядка использования воздушного пространства для беспилотных воздушных судов, используемых по правилам визуальных полетов на высоте не более 150 метров, кроме зон с установленными ограничениями, без необходимости получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения Российской Федерации", — указано в пояснительной записке к документу.

Проект постановления направлен на решение вопросов по созданию условий для организации полетов беспилотников на территориях, свободных от ограничений на использование воздушного пространства, в пределах установленных требований, создания условий для развития авиамодельного спорта и реализации образовательных программ по обучению операторов беспилотников взлетной массой до 30 килограммов.

Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими объектами в воздухе, а также столкновений с препятствиями на земле возлагается на внешнего пилота, подчеркивается в документе.

Проект разработан для реализации "дорожной карты" национальной технологической инициативы по направлению "Аэронет".