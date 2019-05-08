ПЕКИН, 8 мая /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по апрель 2019 года достиг 33,17 миллиарда долларов, что на 5,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-апреле вырос на 3,4% — до 18,8 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,9%, — до 14,32 миллиарда долларов.

Отдельно в апреле Китай закупил у РФ товаров на 5,19 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 3,71 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.