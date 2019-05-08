МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 0,5% по сравнению с февралем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора на 0,5%.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился на 0,9%.

При этом показатель за февраль был пересмотрен. По новым данным, объем промпроизводства в указанном месяце вырос на 0,4% в месячном исчислении, хотя ранее сообщалось о росте на 0,7%. В годовом выражении показатель вырос на 0,2%, хотя ранее сообщалось о снижении на 0,4%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в марте выросло на 0,4% к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения остался на уровне февраля, а производство потребительских товаров увеличилось на 1,1%.