МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-апреле 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8%, до 65,709 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 65,709 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,8%", — говорится в сообщении.

В апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,53 миллиарда долларов и по сравнению с мартом вырос на 3,4%. При этом импорт химической продукции возрос на 9,1% и составил 3,755 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 2,4%, до 9,357 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 1,5%, до 2,137 миллиарда долларов, а ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 13,6%, до 853,3 миллиона долларов.

В импорте химической продукции в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года увеличился ввоз продукции органической и неорганической химии на 14,4%, полимеров и каучука – на 9,9%, фармацевтической продукции – на 5,6%, мыла и синтетических моющих средств – на 3,8%, парфюмерно-косметических товаров – на 3,5%. Импорт машиностроительной продукции возрос за счет увеличения закупок судов и плавучих средств в 4,2 раза, железнодорожных локомотивов – на 30,5%, инструментов и аппаратов оптических – на 12,3%, механического оборудования – на 10,4%, электрооборудования – на 3,7%, средств наземного транспорта – на 2,7%. При этом сократились поставки летательных аппаратов на 43,3%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз масла растительного на 57,1%, табака – на 50,4%, овощей – на 7,4%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 4,3%, мяса и субпродуктов – на 0,6%, сахара – на 0,5%. Вместе с тем сократился ввоз зерновых культур на 52,8%, фруктов и рыбы – на 5,4%. Поставки молочной продукции остались на уровне предыдущего месяца.

Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 30,4%, текстильной одежды – на 17,1%, трикотажной одежды – на 10,6%, химических нитей – на 6,6 %, трикотажного полотна – на 1,8%, готовых текстильных изделий – на 1,4%. Вместе с тем увеличились поставки хлопка на 16,2%, химического волокна – на 14,4%, текстильных материалов – на 14,2%.