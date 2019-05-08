МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов России с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 300,5 млрд рублей. Это по 16,7 млрд рублей в день, сообщает Минфин в среду.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 5 апреля по 13 мая текущего года составил 255,4 миллиарда рублей — по 11,6 миллиарда рублей в день.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 300,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 миллиарда рублей", — сообщило министерство.

При этом ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в текущем мае в размере 314,4 миллиарда рублей. А суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2019 года составило минус 13,9 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем таких покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Однако в январе Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу: в период с 15 января по 6 февраля 2019 года объем направляемых Минфином на эти цели средств составил 265,8 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты, и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчётам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.