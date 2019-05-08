МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния за апрель 2019 года сократился в рублевом выражении на 14 миллиардов рублей, до 3,814 триллиона рублей, в долларах — на 175 миллионов долларов, до 58,963 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объем фонда составлял в рублях 3,828 триллиона рублей, в долларах — 59,138 миллиарда долларов. Минфин РФ в мае купит валюту по бюджетному правилу на 300,5 млрд руб

По состоянию на 1 мая 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15,373 миллиарда долларов, 13,506 миллиарда евро, 2,623 миллиарда фунтов стерлингов, 90,8 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,9 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 163,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года составила 202,6 миллиона долларов, что эквивалентно 13,107 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 апреля 2019 года составила отрицательную величину, равную минус 217,2 миллиарда рублей.

В апреле 2019 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на субординированном депозите в ВТБ в сумме 2,378 миллиарда рублей, что эквивалентно 36,73 миллиона долларов. Доходы от размещения средств на депозитах в ВЭБ.РФ были перечислены в сумме 2,289 миллиарда рублей, что эквивалентно 35 миллионам долларов. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 10,537 миллиарда рублей, что эквивалентно 159,33 миллиона долларов.