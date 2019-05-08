МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 5,3%, в апреле — на 1,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 0,5% по сравнению с мартом, к евро — на 1,4%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле вырос на 1,5% к марту. Номинальный курс рубля к доллару увеличился на 0,8%, к евро — на 1,6%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в апреле составил 64,62 рубля, курс евро к рублю — 72,61 рубля.