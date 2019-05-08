МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 26 апреля по 3 мая увеличились на 0,4% и составили 491,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов под преобладавшим воздействием курсовых переоценок снизился к концу дня 26 апреля до 489,8 миллиарда долларов, а затем увеличился за неделю на 1,1 миллиарда долларов,… и по состоянию на 3 мая составил 491,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.