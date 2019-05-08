МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ прибудет в США для заключения торговой сделки.

"Китай только что проинформировал нас, что они (вице-премьер) прибудут в США, чтобы заключить торговую сделку. Посмотрим, но я буду очень счастлив, когда ежегодно пошлины в размере 100 миллиардов долларов будут пополнять казну США… Прекрасно для США, плохо для Китая!", — написал Трамп в Twitter.

Президент США в минувшее воскресенье заявил о повышении с 10 мая пошлин на ряд китайских товаров с 10% до 25% и не исключил введения пошлин на другие товары. В ночь на вторник торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил озвученные Трампом планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".

После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.