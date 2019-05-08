МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 25,989 миллиарда рублей при спросе в 70,184 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,61% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,88% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6127% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,88% годовых.

Ранее в среду Минфин также разместил ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 73,318 миллиарда рублей при спросе в 115,627 миллиарда. Цена отсечения составила 99,6385% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,17% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6817% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.