МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложит продлить срок действия нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу на один год, говорится в сообщении Минсельхоза.

В среду на федеральном портале проектов правовых актов появилось уведомление о подготовке проекта постановления правительства РФ о продлении действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу после 1 июля 2019 года. Разработчиком проекта выступает Минсельхоз РФ.

"В настоящее время сам проект постановления находится в стадии разработки. В рамках данного документа будет предложено продлить срок нулевой таможенной пошлины на 1 год", — говорится в сообщении.

Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. На данный момент нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года.