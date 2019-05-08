ПЕКИН, 8 мая — ПРАЙМ. Китай сожалеет о намерении США повысить пошлины в отношении китайских товаров и в ответ будет вынужден предпринять контрмеры, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции КНР.

"США намерены с 10 мая повысить на 10-25% таможенные пошлины на китайский экспорт на общую сумму 200 миллиардов долларов, обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира", — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что "Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры".

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.