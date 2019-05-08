МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно в минусе на фоне ожиданий инвесторов новостей по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на условные 0,01%, до 25967,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, до 7943,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,16%, до 2879,42 пункта.

Инвесторы ждут новостей о возобновлении переговоров между США и Китаем по пошлинам. Ранее в среду федеральный реестр США сообщил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая.

Китай в свою очередь заявил, что сожалеет о намерении США повысить пошлины в отношении китайских товаров и в ответ будет вынужден принять контрмеры. Во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

"Некоторая консолидация была ожидаема с учетом феноменального начала года", — приводит агентство MarketWatch мнение Эрика Виганда (Eric Wiegand), старшего портфельного менеджера U.S. Bank. Эксперт добавил, что нынешняя "торговая драма" в отношениях США и Китая дает инвесторам возможность зафиксировать прибыль.