МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Рубль может ослабнуть в случае повышения США пошлин на ряд китайских товаров, российские власти к этому готовы, сообщил журналистам помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

"Безусловно, это все может привести (к ослаблению рубля — ред). Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики. Гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля — это то, с чем сейчас борются, и небезуспешно, ЦБ и правительство, прежде всего, Минфин. Риски пока не очень большие, невелики, я думаю, что с этой бедой мы справимся, но, тем не менее, риски всегда существуют", — сказал Белоусов.

В целом повышение пошлин США на китайские товары может привести к замедлению роста мировой экономики, начнется отток капитала с развивающихся рынков, это негативно отразится и на российской экономике, считает Белоусов.

"Бесспорно, отразится на мировой экономике негативно. Соответственно вдвойне отразится на российской экономике. Во-первых, из-за того, что с высокой вероятностью снизятся темпы мировой экономики. И во-вторых, может начаться отток, новая волна оттока капитала с развивающихся рынков. Эти два фактора в принципе негативно скажутся", — сказал Белоусов журналистам.

Он отметил, что самое главное в этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была установлена мировая торговля. "Об этом сейчас говорили на двадцатке. Уже ВТО, такое ощущение, что махнули рукой на него, МВФ тоже в достаточно глубоком кризисе, потому что по квотам так и не договорились", — сказал Белоусов.

"Все это очень печально и имеет негативные последствия не только для нашей страны, но и для всех стран", — отметил он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.