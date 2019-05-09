МОСКВА, 9 мая — Dow Jones. Учитывая последние твиты президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов, начало полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками, вероятно, не за горами. В чем же причина этого конфликта?

Президент Трамп обычно ссылается на большой дефицит внешней торговли США, но экономисты понимают, что баланс внешней торговли мало связан с торговой политикой, так как дефицит текущего счета платежного баланса отражает лишь то, что объем инвестиций внутри страны превышает объем сбережений. Более того, по мере роста расходов потребителей в Китае положительное сальдо текущего счета платежного баланса исчезло. Экономикой, которая может в настоящий момент похвастаться крупнейшим положительным сальдо текущего счета платежного баланса, является экономика еврозоны.

Политика Китая на самом деле не столь протекционистская, как многие думают, по крайней мере не в традиционном смысле этого слова. Средние пошлины в Китае не превышают 4%, и они лишь немногим выше пошлин США. Независимые оценки нетарифных барьеров указывают на то, что Китай чаще выступает в роли "потерпевшего", чем в роли "преступника".

Существует, однако, и другая проблема: Китай запрещает прямые иностранные инвестиции, если инвесторы не предоставляют доступ к собственным технологиям. Безусловно, компании США и Европы заявляют, что без "насильственной" передачи технологии китайским партнерам им было бы лучше. При этом многие забывают, что местные власти для привлечения иностранных компаний предлагают многочисленные бонусы в виде низкой стоимости земельных участков или же налоговых льгот. В результате получаются прибыли, которые нивелируют возможные потери от "насильственной" передачи технологий. Вероятно, именно по этой причине капиталы компаний продолжают течь в Китай, а их прибыли остаются высокими.

Недавно ситуация изменилась: местные власти стали меньше фокусироваться на росте, а значит, у них меньше причин для предоставления бонусов иностранным инвесторам. Поэтому в прошлом с передачей технологий было проще смириться, теперь же, когда заинтересованность муниципалитетов в привлечении иностранного капитала снизилась, предлагаемые ими бонусы стали не столь привлекательными.

Во многих секторах разница между технологическим уровнем китайских и иностранных компаний стремительно сокращается. Ограничения в области обладания иностранными инвесторами контрольным пакетом акций компании мало что значили, так как китайская сторона имела все причины согласиться оставаться подконтрольной иностранным инвесторам, обладающим передовыми технологиями или доступом на зарубежные рынки. Теперь же китайские компании способны разрабатывать технологии, которые составляют конкуренцию иностранным, и ограничения на владение контрольным пакетом акций стали очень важны.

Вероятно, вместо "торговой войны" было бы целесообразно видеть в этой ситуации "войну технологий". США стоит задаться вопросом о том, следует ли продавать Китаю передовые технологии пусть и по достойной цене. Ответ на него лежит в области политики, а не экономики.

США столкнулись с двумя стратегическими проблемами:

Если проблему отношений с Китаем рассматривать через призму экономики, то следует понимать, что, несмотря на значительный вес США и Китая в мировой торговле, они не доминируют над мировой экономикой, тем паче над мировой торговлей. Местная "торговая война" может быть выиграна только при помощи нейтральных сил, иначе взаимные протекционистские меры приведут лишь к росту продаж европейских и японских компаний. Европа и Япония разделяют опасения США относительно несправедливых условий, которые поддерживаются при помощи постоянных интервенций со стороны государства в экономику Китая. Совместная борьба с этим явлением возможна лишь при условии, что США будут осуществлять разумные меры в области торговой политики.

Для тех, кто видит ситуацию с точки зрения технологического и стратегического доминирования, вероятно, будет лучше, если "торговая война" не будет прекращена. Отток технологий из США ускорится, если Китай откроет доступ на внутренний рынок для компаний из сферы высоких технологий. Это может привести к укреплению экономики Китая и бросить вызов технологическому доминированию США.

Стоит ли сделать ставку на увеличение торговых возможностей, что принесет выгоду обеим сторонам, или же на стратегическое доминирование, которое предусматривает наличие победителей и проигравших? Дальнейшее развитие событий зависит от того, как в Вашингтоне ответят на этот вопрос.

— Автор Daniel Gros; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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