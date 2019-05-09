МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.

Ошибку в слове "ответственность" (responsibility – англ.), которое повторяется мелким шрифтом на купюре три раза, заметил внимательный австралиец и сообщил об этом на местную радиостанцию. Станция разместила фотографию ошибки в своем аккаунте Instagram, после чего ситуацию прокомментировал официальный представитель австралийского ЦБ.

"Резервный банк Австралии (РБА) осведомлен об этом (ошибке-ред.), орфография будет исправлена в следующем тираже", — заявил он. По его словам, с ошибкой было выпущено около 400 миллионов банкнот достоинством 50 австралийских долларов. Как отмечают СМИ, общая стоимость купюр с опечаткой составляет 2,3 миллиарда австралийских долларов.

Другие издания со ссылкой на представителя регулятора пишут, что с ошибкой было выпущено около 46 миллионов купюр.

Обновленная банкнота стоимостью 50 австралийских долларов, имеющая улучшенную защиту от подделок, вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. На одной стороне купюры размещен портрет австралийского изобретателя и писателя из аборигенов Дэвида Юнайпона, на другой изображена первая женщина в австралийском парламенте Эдит Коуэн. В тексте ее речи, который размещен мелким шрифтом на той же стороне купюры, и была сделана опечатка.