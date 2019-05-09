ВАШИНГТОН, 9 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 0,7 миллиарда долларов, или на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 50 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце вырос до 50,2 миллиарда долларов.

В том числе дефицит внешней торговли товарами США вырос по сравнению с февралем на 0,5 миллиарда долларов, до 72,4 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,2 миллиарда долларов — до 22,4 миллиарда.

Объем общего экспорта в марте составил 212 миллиардов долларов, что на 2,1 миллиарда выше показателя февраля. Импорт за месяц составил 262 миллиарда долларов, увеличившись на 2,8 миллиарда с уровня предыдущего месяца.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).