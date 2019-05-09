МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили четверг в минусе на фоне заявления президента страны Дональда Трампа по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,54%, до 25828,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 7910,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,3%, до 2870,72 пункта.

Трамп в четверг пригрозил обложить дополнительными пошлинами китайские товары общим объемом 325 миллиардов долларов.

"Сейчас (с 10 мая — ред.) мы поднимаем (пошлины) до 25%, это будет 250 миллиардов долларов. А будет 325 миллиардов и 25%. Мы начинаем готовить документы уже сегодня", — сказал он.

Между тем Трамп также заявил, что получил "красивое письмо" от главы КНР, и не исключил достижения каких-либо результатов в ходе переговоров уже в четверг.

Во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 0,7 миллиарда долларов, или на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 50 миллиардов долларов, тогда как аналитики, прогнозировали рост до 50,2 миллиарда долларов.