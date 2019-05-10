МОСКВА, 10 мая- ПРАЙМ. Российские компании, специализирующиеся на коммерческих генетических тестах, называют свой рынок крохотным по сравнению с американским, однако это не мешает им привлекать в свои проекты серьезных инвесторов и выходить на зарубежные рынки.

Каким станет этот рынок в ближайшие годы, и наступит ли пора, когда генетические тесты будут доступны каждому россиянину, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты рынка.

В России в настоящее время распространены генетические тесты, выявляющие предрасположенность к различным заболеваниям и оценивающие эффективность действия фармацевтических препаратов. Тесты делают будущие родители для выявления мутаций, которые могут быть унаследованы ребенком.

Кроме того, существуют тесты на отцовство и так называемая развлекательная генетика, определяющая этническую принадлежность и родословную человека. В отдельную категорию выводят генетические тесты для выявление спортивных способностей, талантов и личных особенностей пациента.

Доля России на мировом рынке генетических исследований составляет 0,5% или около 60-65 миллионов долларов, рассказала финансовый директор по фармацевтическим и инновационным проектам консалтинговой компании IPT Group Юлия Петрищева. Глобальный рынок в ближайшие годы будет расти благодаря удешевлению технологий анализа ДНК и росту инвестиций со стороны фармацевтических компаний, считают в биомедицинском холдинге "Атлас".

По мнению компании, российский рынок полностью следует глобальным тенденциям развития потребительской генетики. "В части "взросления" нашего сегмента рынка мы отстаем от Европы на три-четыре года. Она, в свою очередь, отстает от США на два-три года. Однако, по нашим прогнозам, эта разница постепенно будет уменьшаться", — отметили в "Атласе".

ТЕСТ ДЕШЕВЛЕ АЙФОНА

Бизнес-модели отечественных и американских генетических компаний отличаются. Если в России, по оценкам гендиректора компании Genotek Валерия Ильинского, за последние девять лет генетические тесты сделали около 50 тысяч человек, то в США было сделано 15 миллионов тестов только за один 2018 год.

Объясняется это низкой стоимостью услуги: средняя цена американских тестов составляет меньше 100 долларов (6,4 тысячи рублей), поясняет он. "Они продают тесты, грубо говоря, за четверть себестоимости, а потом получают большие деньги за перепродажу этих данных. Почему в России нет тестов за 100 долларов? Их нет, потому что российский закон запрещает продавать данные клиента, продавать медицинские данные", — сказал Ильинский.

"Сейчас генетический тест, грубо говоря, в 4 раза дешевле, чем последний айфон", — продолжил он. Стоимость одного исследования в России в среднем составляет около 20 тысяч рублей, говорит гендиректор Genotek. Комбинация из нескольких исследований может стоить около 30 тысяч рублей, расшифровать геном полностью могут за 250 тысяч рублей. Цены в России действительно выше, чем в Европе или США, говорят в "Атласе".

"Разница в цене, в первую очередь, связана с тем, что все реагенты и микрочипы для проведения исследований в России импортируются из-за рубежа. Также, из-за небольшого размера рынка отсутствует фактор экономии на масштабах исследований", — рассказали в компании.

"Мы видим, что сегодня потребительские тесты уже перестают быть чем-то уникальным. В среднесрочной перспективе каждый россиянин будет при рождении проходить полногеномный тест, информация о котором будет попадать в медицинскую карту. Врачи, в свою очередь, будут учитывать генетические данные пациента при постановке диагноза, выбора диагностики и лечения", — добавили в "Атласе".

Менее оптимистично на доступность генетических тестов смотрят в компании Genotek. "Я не думаю, что генетический тест когда-то будет стоить 3 тысячи рублей или 5 тысяч рублей. Себестоимость генетического теста последние много лет не менялась, и нет никаких предпосылок, чтобы она еще дальше падала. Штука, которую ты делаешь один раз в жизни не может стоить 3 тысячи рублей, ну или это филькина грамота", — говорит Ильинский.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕКТОР

Компаниями, занимающимися персональной генетикой интересуются как профильные, так и непрофильные инвесторы. Например, среди членов совета директоров Genotek, которая была основана в 2010 году тремя выпускниками МГУ им. М.В. Ломоносова, можно увидеть как владельца фармацевтической компании "Фармстандарт" Виктора Харитонина, так и бывшего главу администрации президента РФ Александра Волошина. Еще одним инвестором проекта является глава агрохолдинга "Русагро" Максим Басов.

"ДНК Наследие", в свою очередь, согласно данным "БИР-Аналитик", принадлежит основному владельцу фармацевтического холдинга "Протек" Вадиму Якунину и совладельцу "ХимРар фарма" Андрею Иващенко.

Помимо них на рынке работают "Геоаналитика", MyGenetics, Genetico, "Спортивная генетика", Oftalmic и другие.

Кроме этого, в начале 2018 года фармацевтическая компания "Р-Фарм" и американская Human Longevity Inc договорились построить в России и странах СНГ сеть диагностических центров, предоставляющих услуги по анализу генетических данных.