МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекину не следует пересматривать сделки с Вашингтоном в последнюю минуту.

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.

"Тарифы (на китайские товары — ред.) сделают нашу страну гораздо сильнее, не слабее. Просто садитесь и смотрите! Между тем, Китаю не стоит пересматривать сделки с США в последнюю минуту", — написал Трамп в Twitter.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.