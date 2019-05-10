ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. Потребительские цены в США в апреле выросли на 2% в годовом выражении, в месячном — на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что инфляция в годовом выражении составит в марте 2,1%, а в месячном — 0,4%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в апреле в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%.

Цены на энергоносители продолжили свой рост в апреле — на 2,9%, при росте цен на продовольственные товары — 0,1%.