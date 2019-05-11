МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделит из резервного фонда 3 миллиарда рублей для наращивания темпов обновления парка сельхозтехники и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Выделенные средства будут направлены в качестве взноса в уставный капитал АО "Росагролизинг". Минсельхозу России поручено обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств", — говорится в справке к документу.

Сообщается, что в агропромышленном комплексе идёт процесс обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Такой механизм предусматривает отсрочку первого платежа, ставку вознаграждения 3% и отсутствие авансов и залогов. Это позволило в 2012-2018 годах поставить на льготных условиях лизинга сельхозпроизводителям технику общей стоимостью 22 миллиарда рублей.

"Подписанным распоряжением принято решение о выделении в 2019 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере три миллиарда рублей в целях наращивания темпов обновления парка сельхозтехники и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей. Предусматривается, что за счёт этих средств будет дополнительно поставлено 374 единицы новой самоходной сельскохозяйственной техники (153 трактора и 221 комбайн) на условиях финансовой аренды (лизинга) для сезонных полевых работ", — говорится в документе.