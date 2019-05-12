ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", что действующая система мониторинга исполнения национальных проектов является пошаговой и применяется в стране впервые.

Президент РФ Владимир Путин в среду провёл заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него он заявил, что практику переноса контрольных сроков выполнения нацпроектов надо жестко упорядочить, а лучше избавиться от этой привычки.

"Деньги и результаты мониторятся в одной системе. Каждый вице-премьер, каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом. Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было", — сказал Силуанов.

Новый майский указ Путин подписал год назад в день своей инаугурации. Он дал старт реализации 12 новым приоритетным национальным проектам. Основные усилия направлены на социальную сферу и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года составляет 25,7 триллиона рублей.