ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече G20 в Японии в июне, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

В эфире Fox News Кудлоу заявил, что видит "неплохой шанс" на подобную встречу.

По его словам, Китай на торговых переговорах с США отошел от некоторых прежних позиций, и Вашингтон ожидает, что Китай проведет изменения в своем законодательстве, чтобы закрепить потенциальные договоренности.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на этой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Новые пошлины затронут импорт в США на 300 миллиардов долларов в год.